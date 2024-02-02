МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев без предупреждения, передает издание "Страна.ua". Нуланд пообещала поддержку США в восстановлении Украины

"Нуланд устроила сюрприз… В ее официальном расписании, опубликованном на сайте Госдепа, нет Украины. Там только говорится, что 28 и 29 января (правда, в другом месте написано, что с 27 января по 1 февраля) она будет в командировке в Турцию. И эту страну "Тория" (прозвище Нуланд, — ред.) действительно посетила", — говорится в публикации.

В издании отметили, что американская сторона часто наносит не анонсированные визиты в Киев в ходе конфликта. Кроме того, Нуланд заинтересована только в тех встречах, которые помогут разобраться с ситуацией вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко.

По словам эксперта, Нуланд, которая является куратором украинского направления в Госдепе США необходимо знать, кого назначат на место Залужного.

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.