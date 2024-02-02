МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "самым ненадежным членом НАТО", заявил председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин. Венгрия не нуждается в оценках со стороны Украины, заявил Орбан

"В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", — говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета.

Кардин также добавил, что Вашингтону необходимо ввести санкции против Будапешта, так как в стране наблюдается якобы высокий уровень коррупции. Кроме того, американской стороне необходимо рассмотреть вариант отмены безвизового режима с Венгрией.

Политик также выразил обеспокоенность в связи с курсом венгерского правительства, который по его мнению, ведет к "эрозии демократических норм".

Ранее Орбан отмечал, что Будапешт выстраивает свою внешнюю политику опираясь на свои национальные интересы. Кроме того, на проведение внешней политики абсолютно не влияют какие-либо обвинения со стороны других стран, заключил премьер Венгрии.