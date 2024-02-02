МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американские и британские ВВС нанесли четыре удара по позициям движения "Ансар Аллах" в Йемене, рассказал агентству РИА новости источник в местных органах власти. Названа экономика, которая больше всех пострадала от атак хуситов

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

"Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (на северо-западе Йемена)", — сказал собеседник агентства.

Хуситы с ноября прошлого года начали нападать на суда, которые связаны с Израилем, в Красном море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

В ответ 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов. С 12 января 2024 года американо-британские силы наносят авиаудары по территориям Йемена, подконтрольным "Ансар Аллах".