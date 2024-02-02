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США и Британия нанесли удары по северо-западу Йемена
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Американские и британские ВВС нанесли четыре удара по позициям движения "Ансар Аллах" в Йемене, рассказал агентству РИА новости источник в местных органах власти. "Ансар Аллах"... ПРАЙМ, 02.02.2024
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американские и британские ВВС нанесли четыре удара по позициям движения "Ансар Аллах" в Йемене, рассказал агентству РИА новости источник в местных органах власти.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
"Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (на северо-западе Йемена)", — сказал собеседник агентства.
Хуситы с ноября прошлого года начали нападать на суда, которые связаны с Израилем, в Красном море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
В ответ 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов. С 12 января 2024 года американо-британские силы наносят авиаудары по территориям Йемена, подконтрольным "Ансар Аллах".