2024-02-02T22:18:37+03:00
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2024
https://1prime.ru/global/20240202/842973752.html
Торговый оборот России и Малайзии за 2023 год вырос на 11 процентов
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Торговый оборот России и Малайзии вырос до 3,11 миллиарда долларов в 2023 году, несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию, следует из последних данных торгового отдела... ПРАЙМ, 02.02.2024
экономика, новости, в мире, малайзия, россия, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Торговый оборот России и Малайзии вырос до 3,11 миллиарда долларов в 2023 году, несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию, следует из последних данных торгового отдела посольства Малайзии в Москве.
"Двусторонняя торговля между обеими странами продолжает демонстрировать значительный рост, несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию: общий объем торговли составил 3,11 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 2,79 миллиарда долларов за тот же период в 2022 году", — отметил в своем отчете Хайфил Эльми Джамиль, торговый атташе посольства Малайзии в Москве.
Он добавил, что в цифровом выражении экспорт Малайзии в Россию увеличился на 13% и составил 619,3 миллиона долларов, а экспорт России в Малайзию вырос на 10,8%, составив 2,49 миллиарда долларов.
По оценке Джамиля, в 2023 году промышленные товары оставались основным драйвером поставок Малайзии в Россию. В свою очередь, поставки товаров из России остались традиционными: их составили нефтепродукты, химикаты, а также другие промышленные товары.