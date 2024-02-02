МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Торговый оборот России и Малайзии вырос до 3,11 миллиарда долларов в 2023 году, несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию, следует из последних данных торгового отдела посольства Малайзии в Москве. Товарооборот России с Таджикистаном достиг рекорда в 2023 году

"Двусторонняя торговля между обеими странами продолжает демонстрировать значительный рост, несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию: общий объем торговли составил 3,11 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 2,79 миллиарда долларов за тот же период в 2022 году", — отметил в своем отчете Хайфил Эльми Джамиль, торговый атташе посольства Малайзии в Москве.

Он добавил, что в цифровом выражении экспорт Малайзии в Россию увеличился на 13% и составил 619,3 миллиона долларов, а экспорт России в Малайзию вырос на 10,8%, составив 2,49 миллиарда долларов.

По оценке Джамиля, в 2023 году промышленные товары оставались основным драйвером поставок Малайзии в Россию. В свою очередь, поставки товаров из России остались традиционными: их составили нефтепродукты, химикаты, а также другие промышленные товары.