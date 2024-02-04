МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Будапешт не будет препятствовать увеличению бюджета Европейского фонда мира для поддержки Киева, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT. Венгрия не нуждается в оценках со стороны Украины, заявил Орбан

"Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. <…> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это", — цитирует его Hirado.

ЕС создал внебюджетный Европейский фонд мира в марте 2021 года. Планировалось распределить около 5,7 миллиарда евро до 2027 года, но позднее большую часть отложили для компенсации расходов блока на помощь Украине.

При этом Венгрия, как отметил Сийярто, не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ.

Ранее 2 февраля все 27 лидеров Евросоюза поддержали выделение киевскому режиму 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.

Как заявил сам Орбан, Будапешт получил гарантии, что его неразмороженные деньги из фондов ЕС не направят Украине. По его словам, он также согласился на предложение союза создать механизм проверки разумного использования выделенных киевскому режиму средств.

Венгрия с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Украине. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью.