МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в связи с острой нехваткой людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским войскам, передает издание New York Times. Зеленский высказался о замене главкома ВСУ Залужного

"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", — говорится в тексте публикации.

В газете отметили, что украинская сторона столкнулась с острой нехваткой артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники. Один из лейтенантов ВСУ рассазал, что на данный момент наступление невозможно, поэтому украинская сторона намерена хотя бы удержать имеющиеся позиции.

Согласно данным газеты, российские войска на некоторых участках фронта могут выпустить в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Украинская армия пытается бороться с нехваткой снарядов с помощью дронов-камикадзе, однако их эффективность оказывается низкой. "Россия продолжает доминировать в небе", — отмечается в статье.

Ранее издание Foreign Affairs отмечало, что Украина уступает России в войне дронов. Ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась. На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он сообщил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".