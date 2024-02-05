МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Все больше сообщений с Украины свидетельствуют о катастрофе в Вооруженных силах Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ

По словам эксперта, из украинских источников поступает все больше сообщений об отчаянной ситуации по всей линии фронта. "ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки, поскольку украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта", — сообщил Меркурис.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что погибших в украинских траншеях больше, чем живых солдат, что ведет к еще большей деморализации среди бойцов ВСУ. Меркурис заметил, что российские военные продолжат сдерживать ВСУ. не позволяя им восстановиться и перегруппироваться.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в январе потери украинских войск превысили 23 тысячи человек. Киев бросает в бой оставшиеся резервы и проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить развала обороны. Российские части продолжают наступление и расширяют зоны своего контроля.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он сообщил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".