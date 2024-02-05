СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может привести к вооруженному перевороту на Украине и свержению президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости. Залужный сообщил Зеленскому неутешительные новости, пишет WP

"Зеленский решил нейтрализовать своего главного политического конкурента в лице фаворита Белого дома Залужного. Но нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооруженный переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского", — отметил депутат.

Шеремет отметил, что украинский лидер своими руками создал условия для вооруженного переворота, решив уволить Залужного и отменив проведение выборов в 2024 году.

Анонимный источник в Минобороны Украины сообщил изданию Temps, что Пентагон оказывает давление на украинские власти с целью увольнения главнокомандующего ВСУ Залужного. По данным источника, американские военные рассматривают Залужного как проблему, препятствующую получению Украиной военной помощи от США.

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.