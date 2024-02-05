ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев — ПРАЙМ. Власти Финляндии примут решение о продлении закрытия границы с Россией 8 февраля, передает издание lta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве. Финляндия отказалась открывать границу с Россией

"Правительство намерено продлить закрытие восточной границы… По данным газеты Ilta-Sanomat, решение будет принято в четверг на заседании правительства", — говорится в публикации. Согласно данным издания, решение продлить закрытие связано с тем, что ситуация на границе осталась прежней.

Ранее закрытие границы было продлено до 11 февраля. В ноябре 2023 года финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.