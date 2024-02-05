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Власти Финляндии примут решение о продлении закрытия границ с Россией
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Власти Финляндии примут решение о продлении закрытия границы с Россией 8 февраля, передает издание lta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве. "Правительство намерено... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , новости, в мире, россия, финляндия, границы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев — ПРАЙМ. Власти Финляндии примут решение о продлении закрытия границы с Россией 8 февраля, передает издание lta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.
"Правительство намерено продлить закрытие восточной границы… По данным газеты Ilta-Sanomat, решение будет принято в четверг на заседании правительства", — говорится в публикации. Согласно данным издания, решение продлить закрытие связано с тем, что ситуация на границе осталась прежней.
Ранее закрытие границы было продлено до 11 февраля. В ноябре 2023 года финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.