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США и Британия нанесли удары по городу в Йемене
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Американская и британская авиация ударили по городу Ходейда, расположенному на севере Йемена, сообщил подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира". "Американо-британская... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, в мире, сша, великобритания, йемен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 5 фев — ПРАЙМ. Американская и британская авиация ударили по городу Ходейда, расположенному на севере Йемена, сообщил подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира".
"Американо-британская авиация агрессоров совершила два налета и нанесла бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда", — сказано в сообщении.
Позднее источник РИА Новости в местных органах власти отметил, что в результате атаки пять человек пострадали.
США и Британия начали наносить удары по территории Йемена в ответ на "угрозу" судоходству в Красном море со стороны хуситов.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.