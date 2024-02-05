ДОХА, 5 фев — ПРАЙМ. Американская и британская авиация ударили по городу Ходейда, расположенному на севере Йемена, сообщил подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира". Названа экономика, которая больше всех пострадала от атак хуситов

"Американо-британская авиация агрессоров совершила два налета и нанесла бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда", — сказано в сообщении.

Позднее источник РИА Новости в местных органах власти отметил, что в результате атаки пять человек пострадали.

США и Британия начали наносить удары по территории Йемена в ответ на "угрозу" судоходству в Красном море со стороны хуситов.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.