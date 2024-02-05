ООН, 5 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает удары по Лисичанску, которые нанесли ВСУ, призвав прекратить все атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил агентству РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Решение суда ООН по России вызвало истерику у Киева, заявил Рогов

Вооруженные силы Украины в субботу, 3 февраля, обстреляли Лисичанск, в результате чего была разрушена пекарня. Об этом заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник. Согласно последним данным, десять человек получили ранения, 28 человек, в том числе десятилетний ребенок и беременная женщина.

"Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей", — сказал Дюжаррик.

Гутерреш также напомнил, что международное законодательство запрещает атаковать мирное население. По его словам, удары по гражданским лицам и инфраструктуре неприемлемы и должны быть прекращены.