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Гутерреш осудил ВСУ за обстрел Лисичанска
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает удары по Лисичанску, которые нанесли ВСУ, призвав прекратить все атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Об... ПРАЙМ, 05.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ООН, 5 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает удары по Лисичанску, которые нанесли ВСУ, призвав прекратить все атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил агентству РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Вооруженные силы Украины в субботу, 3 февраля, обстреляли Лисичанск, в результате чего была разрушена пекарня. Об этом заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник. Согласно последним данным, десять человек получили ранения, 28 человек, в том числе десятилетний ребенок и беременная женщина.
"Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей", — сказал Дюжаррик.
Гутерреш также напомнил, что международное законодательство запрещает атаковать мирное население. По его словам, удары по гражданским лицам и инфраструктуре неприемлемы и должны быть прекращены.