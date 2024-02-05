ПАРИЖ, 5 фев — ПРАЙМ. Виллу беглого российского бизнесмена Бориса Березовского "Шато де ла Гаруп", конфискованную в 2015 году, приобрел украинский миллиардер и со-основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, сообщает издание Nice Matin. Часть побережья Ниццы может перейти к России, пишет СМИ

Французское агентство, управляющее конфискованной недвижимостью (Agrasc), не объявило ни суммы сделки, ни личности покупателя. Тем не менее, по информации СМИ, именно Кум, с 16 лет проживающий в США, приобрел роскошную виллу в пользу французского государства, которому он заплатил почти 65 миллионов евро.

"Американский миллиардер, чья огромная яхта Moonrise все лето курсировала вдоль Лазурного берега, перевел порядка 65 миллионов евро, притом что, по последним оценкам, стоимость виллы "Шато де ла Гаруп" составляет по меньшей мере 158 миллионов евро", — сообщило СМИ.

Издание напоминает, что сделка по продаже WhatsApp компании Facebook* в 2017 году принесла 47-летнему бизнесмену 19 миллиардов долларов, а его состояние на сегодняшний день оценивается в 14 миллиардов.

Роскошная вилла на Лазурном берегу была изъята в 2015 году — два года спустя после смерти Березовского.

На территории резиденции на мысе Антиб, откуда открываются виды на Средиземное море, также расположены пять зданий для слуг, ландшафтный парк площадью в 10 гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом.

Вилла Березовского, а также соседствующая с ней колокольня были конфискованы властями Франции в рамках дела об отмывании денег инвестиционной компанией Sifi и её управляющим Жаном-Луи Бордом, подставным лицом Березовского. Отмечается, что, используя счета компании, Березовский приобрёл "Шато де ла Гаруп" за 8,4 миллиона евро в 1996 году, а годом позже — колокольню де ла Гаруп за 13,5 миллионов евро.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская