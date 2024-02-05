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Путин заинтересован в международном расследовании теракта с Ил-76
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, отметил заинтересованность Москвы в международном... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, в мире, владимир путин, мир, крушение ил-76
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, отметил заинтересованность Москвы в международном расследовании крушения Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления", — казано в сообщении.
24 января Вооруженные силы Украины сбили транспортный самолет Ил-76, он потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождающих. Все они погибли. Согласно экспертизе, Ил-76 был сбит американской системой Patriot.