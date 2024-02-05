МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, отметил заинтересованность Москвы в международном расследовании крушения Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Путин указал на "грязные" методы энергогенерации в Европе

"Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления", — казано в сообщении.

24 января Вооруженные силы Украины сбили транспортный самолет Ил-76, он потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождающих. Все они погибли. Согласно экспертизе, Ил-76 был сбит американской системой Patriot.