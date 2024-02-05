МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ни одно западное подразделение, в том числе британский экспедиционный корпус, в зоне СВО не остановит российские гиперзвуковые ракеты. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Производитель рассказал о принятии ракеты "Циркон" на вооружение

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Лондон предложил НАТО изучить идею отправки на Украину экспедиционный корпус. При этом, отмечал он, британские власти осознают, что Альянс не поддержит такое предложение.

"Экспедиционный корпус — это сумасшедшая идея. Они говорят об установлении на Украине бесполетной зоны. Запад даже с нынешними возможностями своей ПВО не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет актом отчаяния со стороны Запада", — сказал Джонсон.

По словам эксперта, британская армия в данный момент не может поддержать Украину. В вооруженных силах страны служат 70 тысяч человек, а один из ключевых кораблей "Принц Уэльский" постоянно ломается, пояснил аналитик.

Гиперзвуковым является ракетное оружие, которое способно осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Россия обладает несколькими гиперзвуковыми ракетами, которые уже стоят на вооружении. При этом в США "гиперзвук" находится на стадии испытаний.