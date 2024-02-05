МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. У короля Великобритании Карла III обнаружили рак, он начал лечение, говорится в пресс-релизе Букингемского дворца. Залужный станет послом в Великобритании, заявили в Раде

"Во время недавней процедуры в больнице… была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сказано в сообщении.

Карл III начал лечение. Публичные мероприятия короля, по рекомендации врачей, будут отменены, однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.

Карл III родился 14 ноября 1948 года, на данный момент ему 75 лет. Он взошел на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Официальная коронация новой монархической пары прошла 6 мая 2023 года.