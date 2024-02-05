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Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов
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Россия решила усилить присутствие военных патрулей в районе сирийских портов Латакия и Баниас, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, в мире, россия, сирия, порт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия решила усилить присутствие военных патрулей в районе сирийских портов Латакия и Баниас, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"Также в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас", — сказал он.
Латакия является главным портом Сирии на Средиземном море. Баниас — город и порт в мухафазе Тартус на северо-западе Сирии, расположен в 55 километрах к югу от Латакии. В мухафазе также расположен российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.