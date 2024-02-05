МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия решила усилить присутствие военных патрулей в районе сирийских портов Латакия и Баниас, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. Россия осудила удары США по территории Сирии и Ирака

"Также в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас", — сказал он.

Латакия является главным портом Сирии на Средиземном море. Баниас — город и порт в мухафазе Тартус на северо-западе Сирии, расположен в 55 километрах к югу от Латакии. В мухафазе также расположен российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.