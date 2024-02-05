МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сначала задуматься о собственной профессиональной непригодности, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в беседе сYouTube-каналом "Прямой". Генерал ВСУ рассказал, из-за чего Запад в "ошеломлении" от Зеленского

Так украинский военный прокомментировал разговоры об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Я не вижу необходимости его (Залужного. — Прим. ред.) замены, честно скажу. Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что не справляется с определенной частью своих обязанностей", — сказал Кривонос.

По его мнению, на Украине сложно найти людей, с таким опытом, поэтому обновление кадров в ВСУ не представляется возможным.

Западные СМИ писали, что Владимир Зеленский в скором времени отправит Залужного в отставку. По данным Financial Times, главнокомандующему предлагали пост советника. В свою очередь, Economist сообщал, что Залужный отказался от должности секретаря СНБО Украины.

Позднее депутат Верховной рады Евгений Шевченко отметил, что Залужный может уйти в отставку в скором времени, к 8 февраля. По его словам, главком согласился стать послом в Великобритании.