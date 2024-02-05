ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель по-хамски отреагировал на вопрос, связанный с причастностью ВСУ к крушению Ил-76. Песков ответил на вопрос о возвращении Украине тел погибших в Ил-76 пленных

Корреспондент Sputnik задал вопрос, возможно ли расследование Вашингтоном теракта против транспортного самолета.

Патель отказался отвечать, задав встречный вопрос, соответствуют ли представленные доказательства "тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах". Он добавил, что "позволит партнерам на Украине" комментировать теракт.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили военно-транспортный самолет, на котором везли 65 пленных на обмен. Украинские военнопленные, а также сопровождающие и члены экипажа (всего 74 человека) погибли.

Согласно проведенной экспертизе, Ил-76 сбили американской системой Patriot, а точнее двумя ракетами MIM-104A.