СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Заявления премьера Британии Риши Сунака о российском нападении агрессивны и невежественны, заявил депутат Госдумы от Севастополя член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Сунак заявил о готовности Британии к "российской агрессии"

"Британский премьер, видимо, не дружит с историей, иначе бы знал, что Россия никогда не нападала на британские острова и даже не вынашивала это в планах. Своим заявлением он демонстрирует агрессивное невежество", — сказал политик РИА Новости.

Депутат также отметил, что заявления Сунака не нужно рассматривать в качестве апофеоза европейской политики. По его словам, если опираться на историю, то "именно Англия в первых рядах нападала на Россию, стремясь забрать у нее территории, и никогда не было наоборот".

Белик подчеркнул, что британский премьер может спать спокойно и не щекотать нервы страшилками о "российской агрессии", так как Россия не готовится к нападению на Европу и Великобританию.

Ранее премьер-министр Риши Сунак, оценивая вложения страны в оборону, заявил, что Великобритания является второй по вложениям в оборону страной в НАТО. В этой связи он отметил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность в случае нападения России.