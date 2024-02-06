АСТАНА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, следует из сообщения пресс-службы главы государства. В Казахстане назван кандидат на пост премьера

"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в тексте указа.

Ранее 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр. Ранее с января 2022 года правительство республики возглавлял Алихан Смаилов. Согласно данным из открытых источников, Роман Скляр 3 апреля 2023 года указом президента был назначен первым заместителем премьер-министра Республики

Позднее 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель партии "Amanat" Ерлан Кошанов выдвинул кандидатуру Бектенова. Согласно данным из открытых источников, с апреля 2023 года Бектенов руководит администрацией президента. До этого он занимал пост главы Антикоррупционной службы.