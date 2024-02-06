МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Во многих странах осознают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" со стороны Запада в экономической сфере. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Делового совета при МИД России. Лавров рассказал, куда смещается мировая экономическая активность

"У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется, могу это подтвердить на личном опыте общения с коллегами, понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада", — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров также добавил, что использование Соединенными Штатами и их союзниками неоколониальных практик серьезно пошатнуло доверие к глобализации по американскому образцу. По этой причине не только Россия. но и другие государства прибегают к использованию альтернативных валют во внешнеторговых операциях. Кроме того, активно разрабатываются новые международные транспортные коридоры, чтобы обезопасить реализацию взаимовыгодных проектов от недоброжелательных попыток других стран.

Российская сторона неоднократно отмечала, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.