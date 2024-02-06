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Фон дер Ляйен призвала ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины
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Странам-членам Евросоюза необходимо "сохранять импульс" в поддержке Украины и расценивать безопасность этого государства как свою собственную, заявила глава Еврокомиссии Урсула... ПРАЙМ, 06.02.2024
общество , новости, в мире, ес, украина, урсула фон дер ляйен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Странам-членам Евросоюза необходимо "сохранять импульс" в поддержке Украины и расценивать безопасность этого государства как свою собственную, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках выступления перед евродепутатами.
"Мы должны сохранять наш импульс в поддержке Украины и защите нашего собственного будущего. Это означает думать о реконструкции, обязательствах в сфере безопасности, укреплении международной системы", — отметила фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, европейским странам также надо ускорить поставку обещанных Киеву одного миллиона боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Киеву вооружений не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.