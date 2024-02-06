ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. В учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши, примут участие порядка 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники, рассказали в генеральном штабе вооруженных сил республики. Страны НАТО начали активную фазу крупнейших за десятилетия учений

"Учение Dragon-24 начинается 25 февраля. Около 20 тысяч солдат из Польши и союзнических стран, 3,5 тысячи единиц техники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что основными силами в учениях станут 11-я Любушская бронетанковая дивизия, солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны. Как уточнили генштабе, план учений состоит из двух фаз — действия в кризисной ситуации и оборонительная операция.

Как подчеркнули военные, Dragon-2024 представляет собой "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".

Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказывал, что НАТО проведут "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих, а его целью является исключительно отработка способности НАТО укреплять евро-атлантические территории путем переброски сил из Северной Америки.

Тем не менее, в Кремле заявили, что Россия видит в этом мероприятии элементы гибридной войны.