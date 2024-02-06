ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нельзя исключать возможности войны Польши с Россией в будущем, заявил вице-министр минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В Госдуме назвали слова Сунака о России агрессивным невежеством

"Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию", — сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовится ли Польша к войне с Россией.

Кроме того, вицеминистр добавил, что Польша уже давно начала повышать свой военный потенциал.

Ранее 6 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак, оценивая вложения страны в оборону, заявил, что Великобритания является второй по вложениям в оборону страной в НАТО, поэтому она в полной мере готова к нападению России. В этой связи он отметил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность.

В Госдуме, в свою очередь, назвали подобные заявления агрессивными и невежественными.