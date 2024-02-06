2024-02-06T16:31:32+03:00
2024-02-06T16:31:32+03:00
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В Польше прокомментировали заявления о возможной войне с Россией
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. Нельзя исключать возможности войны Польши с Россией в будущем, заявил вице-министр минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. "Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От... ПРАЙМ, 06.02.2024
впк, экономика, новости, в мире, польша, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нельзя исключать возможности войны Польши с Россией в будущем, заявил вице-министр минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию", — сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовится ли Польша к войне с Россией.
Кроме того, вицеминистр добавил, что Польша уже давно начала повышать свой военный потенциал.
Ранее 6 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак, оценивая вложения страны в оборону, заявил, что Великобритания является второй по вложениям в оборону страной в НАТО, поэтому она в полной мере готова к нападению России. В этой связи он отметил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность.
В Госдуме, в свою очередь, назвали подобные заявления агрессивными и невежественными.