МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Давние страхи стран Прибалтики по поводу "захвата Москвой" несколько притупило членство в ЕС и НАТО. Однако в последнее время риторика властей этих стран становится все более параноидальной — проецируя исторический опыт, они уверяют, что Россия вот-вот на них нападет, пишет Bloomberg. "Война с Россией". Во Франции возмутились намерением Макрона

НАТО усиливает присутствие во всех трех странах Балтии, однако их лидеры жалуются, что не все члены блока в полной мере осознали остроту момента. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила, что многие союзники до сих пор не сдают в общий военный бюджет по 2 процента ВВП, невзирая на украинский конфликт.

"Сдается мне, потому что некоторым кажется, что конфликт где-то далеко и с расходами на оборону можно не спешить", — цитирует ее издание. По мнению политика, в Европе сегодня идет, по сути, "горячая война", но соответствующие меры не принимаются.

Решив не ждать остальных, Прибалтика вовсю готовится к воображаемому "вторжению": наращивает расходы на обороны, закупает системы ПВО и береговой охраны, установки HIMARS, обсуждает расширение призыва в армию. Эстония в прошлом году больше всех в ЕС закупила 155-мм артиллерийских снарядов и хочет вырыть сотни бункеров на протяжении всей границы с Россией.

Латвия в свое время и вовсе хотела заминировать границу, но передумала. Зато она ужесточила правила проживания для некоторых россиян. Москва за этим пристально наблюдает и предупреждает — агрессия в отношении русских людей всерьез затрагивает национальную безопасность.

Готовиться к войне призывают и в других странах балтийского бассейна, в том числе, в Норвегии и Швеции, которая вот-вот вслед за Финляндией вступит в НАТО, превратив Балтику в "озеро альянса". В целом уровень паники и милитаристские настроения нагнетаются, хотя многие люди по-прежнему уверены: никакой войны не случится, делает вывод издание.

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