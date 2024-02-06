ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза должны сообща депортировать украинцев призывного возраста, заявил экс-замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. В Конгрессе США предложили отправлять политиков воевать на Украину

"Нужно обратить внимание на граждан Украины, которые находятся в эмиграции, чтобы решить эту проблему", — заявил Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM во ходе обсуждения нехватки мобилизационных ресурсов на Украине.

Политик также отметил, что подобную инициативу должны проявлять правительства всех европейских стран, которые укрывают беженцев с Украины. По его словам, власти стран ЕС должны помось Киеву осуществить депортацию.

Ранее сообщалось, что, согласно данным ООН, Украину с начала российской специальной военной операции покинули около 6,5 миллиона человек, в том числе женщин и детей.

25 декабря в правительство Украины поступил законопроект, предполагающий мобилизацию 500 тысяч украинцев. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.