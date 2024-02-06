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Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности, рассказала глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. "Поскольку мы смотрим в будущее, мы должны... ПРАЙМ, 06.02.2024
впк, экономика, новости, в мире, ес, украина, еврокомиссия, вооружение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности, рассказала глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.
"Поскольку мы смотрим в будущее, мы должны думать об оборонных способностях Украины как о наших собственных, мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии. Поэтому мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы", — сказала она в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что европейские страны должны "сохранять импульс" в поддержке Украины и расценивать безопасность этого государства в качестве своей собственной. Кроме того, по ее словам, страны ЕС должны ускорить поставку обещанного Киеву миллиона боеприпасов.