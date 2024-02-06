МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. Депутаты Евросоюза призвали Европейский вещательный союз запретить Израилю участвовать в "Евровидении", применив те же стандарты, что и к России. Об этом говорится в соответствующем письме, опубликованном испанской левой партией "Подемос" ("Мы можем"). Евросоюз захотел последствий для Израиля, передает Financial Times

В декабре прошлого года исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников призвала Исландию не участвовать в конкурсе, если до него допустят Израиль. В январе представители финской музыкальной индустрии выступили с призывом запретить Тель-Авиву участвовать в "Евровидении".

В письме евродепутаты напомнили, что ЕВС выразил пожелание "оставить конкурс аполитичным событием".

"Просим вас быть последовательными и применять те же стандарты при принятии решений, и поэтому просим вас пересмотреть ваше решение о разрешении ее (Израиля — ред.) участия в Европейском песенном фестивале", — подчеркнули авторы письма, напомнив, что ЕВС наложило вето на участие России в конкурсе после начала СВО.

"Евровидение" — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Проводится ежегодно с 1956 года.