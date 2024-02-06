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В ЕС призвали запретить Израилю участвовать в "Евровидении"
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Депутаты Евросоюза призвали Европейский вещательный союз запретить Израилю участвовать в "Евровидении", применив те же стандарты, что и к России. Об этом говорится в... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, ес, израиль, евровидение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. Депутаты Евросоюза призвали Европейский вещательный союз запретить Израилю участвовать в "Евровидении", применив те же стандарты, что и к России. Об этом говорится в соответствующем письме, опубликованном испанской левой партией "Подемос" ("Мы можем").
В декабре прошлого года исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников призвала Исландию не участвовать в конкурсе, если до него допустят Израиль. В январе представители финской музыкальной индустрии выступили с призывом запретить Тель-Авиву участвовать в "Евровидении".
В письме евродепутаты напомнили, что ЕВС выразил пожелание "оставить конкурс аполитичным событием".
"Просим вас быть последовательными и применять те же стандарты при принятии решений, и поэтому просим вас пересмотреть ваше решение о разрешении ее (Израиля — ред.) участия в Европейском песенном фестивале", — подчеркнули авторы письма, напомнив, что ЕВС наложило вето на участие России в конкурсе после начала СВО.
"Евровидение" — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Проводится ежегодно с 1956 года.