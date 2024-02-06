МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы России могут взять Одессу для защиты границ страны, считает экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. В Европе признали перенос украинской столицы, заявил Медведев

Так аналитик завил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

"Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу", — сказал Уилкерсон.

По его словам, освобождение Одессы поможет обеспечить защиту российских границ, поэтому Москва сделает его главной целью. Экс-советник добавил, что Одесса, которая предоставляет доступ к Черному морю, является более ценной, чем Киев.

Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.