ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Основными целями ВС России на Украине действительно являются сосредоточения войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби. Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции

"В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины", — сказал он.

По словам Кирби, на этом фоне Киев нуждается в поставках средств противовоздушной обороны. Он призвал конгресс остановить проволочки с выделением дополнительных средств.

Кром того, американский чиновник признал, что США не информировали правительство Ирака о планах ударить по целям не территории страны. В этой связи Кирби извинился за совершенную ошибку.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.