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Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем
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На Украине создадут Силы беспилотных систем, отдельный род войск в составе Вооруженных сил страны. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Отмечается, что работу по... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, владимир зеленский, украина, указ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. На Украине создадут Силы беспилотных систем, отдельный род войск в составе Вооруженных сил страны. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
Отмечается, что работу по формированию Сил будет вести генеральных штаб ВСУ.
Указ размещен на официальном портале Зеленского.
Ранее замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял о планах Киева нарастить производство беспилотников на фоне нехватки снарядов.
Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.