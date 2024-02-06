МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. На Украине создадут Силы беспилотных систем, отдельный род войск в составе Вооруженных сил страны. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Попал в ловушку. В Киеве раскрыли фатальный просчет Зеленского

Отмечается, что работу по формированию Сил будет вести генеральных штаб ВСУ.

Указ размещен на официальном портале Зеленского.

Ранее замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял о планах Киева нарастить производство беспилотников на фоне нехватки снарядов.

Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.