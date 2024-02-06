МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с политическим кризисом и обрушением фронта на фоне успехов Вооруженных сил России в зоне СВО. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. В США рассказали, что Россия приготовила Украине

"Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. <…> У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему", — сказал он.

По словам эксперта, неудачи ВСУ привели к политическому кризису в Киеве, который может окончиться отставкой главкома Валерия Залужного, что затем ухудшит положение украинцев на фронте.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.