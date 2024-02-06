БЕРЛИН, 6 фев — ПРАЙМ. Немецкое правительство разочаровалось замедлением Венгрией процесса вступления Швеции в НАТО, заявил источник в кабмине ФРГ. В Польше раскрыли детали учений НАТО Dragon-2024

"Позиция достаточно ясна — (у правительства ФРГ — ред.) нет одобрения относительно того, что ратификация вступления Швеции в НАТО замедляется или же объединяется с какими-то условиями", — рассказал он журналистам в преддверии визита канцлера Олафа Шольца в США.

Источник подчеркнул, что Венгрии не следует ставить препон на пути "очень быстрой" ратификации. Он также назвал "обычной практикой" то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона обсудить прием страны в Альянс.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине.

25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО.

Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.

2 февраля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия обещала не принимать участия в голосовании по заявке Швеции в НАТО до встречи шведского и венгерского премьер-министров. 5 февраля состоялось внеочередное заседание парламента Венгрии. Из 199 депутатов пришел только 51, поскольку правящие партии бойкотировали собрание. В результате заявку Швеции в НАТО не ратифицировали из-за отсутствия кворума.