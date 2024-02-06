МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Эксперт общества дружбы России и Индонезии Наталия Тиффани Джохан заявила РИА Новости, что считает решение международного суда ООН победой России и провалом Украины. Решение суда ООН по России вызвало истерику у Киева, заявил Рогов

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции.

"Несмотря на огромное политическое давление, Международный суд подтвердил отсутствие доказательств дискриминации украинцев и крымских татар, в которой Киев и Запад обвиняют Россию <…> Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к России на Западе суд не посмел пойти против истины", — отметила эксперт.

Джохан добавила, что Международный суд не признал заявления Украины о том, что Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) якобы являются "террористическими организациями". По словам эксперта, именно эти обвинения легли в основу конфликта в Донбассе и начала антитеррористической операции (АТО) Киева в регионе.

"Таким образом, из решения суда следует, что именно Киев принял роковое решение о развязывании войны против Донбасса. Это было преступное решение, приведшее к нынешней ситуации на Украине. Решение суда ООН — победа России и провал Украины", — подытожила собеседница агентства.