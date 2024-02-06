ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Жители США не знают, что происходит в России и на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон. Интервью с Путиным. Кеннеди-младший высказался о Такере Карлсоне

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.

Он записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, которое разместил на своей странице в социальной сети X.

"Через два года с начала войны, которая меняет весь мир, большинство американцев не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине", — сказал Карлсон.

Он пояснил, что именно поэтому хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.

Журналист пообещал, что выложит беседу с российским лидером без монтажа на своем портале TuckerCarlson.com.

Россия начала специальную операцию на Украине в феврале 2022 года. Ее цель, как заявлял Путин, "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".