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Американцы не в курсе, что происходит на Украине, заявил Карлсон
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Жители США не знают, что происходит в России и на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон. Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, россия, украина, сша, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Жители США не знают, что происходит в России и на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.
Он записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, которое разместил на своей странице в социальной сети X.
"Через два года с начала войны, которая меняет весь мир, большинство американцев не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине", — сказал Карлсон.
Он пояснил, что именно поэтому хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.
Журналист пообещал, что выложит беседу с российским лидером без монтажа на своем портале TuckerCarlson.com.
Россия начала специальную операцию на Украине в феврале 2022 года. Ее цель, как заявлял Путин, "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".