МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мечта Владимира Зеленского выпить кофе в Ялте является его проблемой, Вооруженные силы Украины не обещали взять Крым под контроль. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". Офис Зеленского проверит все траты ВСУ за два года

"В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте", — сказал он.

Ранее Кривонос критиковал Киев за планы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, этот шаг нецелесообразен, он дестабилизирует ситуацию в стране и в армии.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.