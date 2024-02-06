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Небензя призвал Совбез ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску
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Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации должно осудить ракетный удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску, заявил постоянный представитель России при ООН... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, василий небензя, всу, совбез оон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 6 фев — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации должно осудить ракетный удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
ВСУ 3 февраля обстреляли Лисичанск, в результате чего была разрушена пекарня. Об этом заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник. Согласно последним данным, десять человек получили ранения, 28 человек, в том числе десятилетний ребенок и беременная женщина.
"В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Ранее действия ВСУ осудил генсек организации Антониу Гутерреш. Он подчеркнул, что удары по гражданским лицам и инфраструктуре неприемлемы и должны быть прекращены.