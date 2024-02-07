ВАРШАВА, 7 фев — ПРАЙМ. На фоне воздушной тревоги на Украине Польша подняла в воздух истребители, рассказал глава минобороны реуспублики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

"С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — отметил он.

Министр национальной обороны отметил, что в Варшаве понимают, что выпущенные ракеты имеют цель на территории Украины, но, тем не менее, система безопасности Польши приведена в полную боевую готовность. В этой связи он описал алгоритм приведения системы обороны в действие, который включает в себя поднятие в воздух самолетов F-16 и приведение систем противоракетной и противовоздушной обороны в состояние боевой готовности.

Как отмечено в посте оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованного в социальной сети Х, "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.