СТОКГОЛЬМ, 7 фев — ПРАЙМ. Прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны. Об этом сообщил расследующий в стране данное дело прокурор Матс Юнгквист. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

По словам прокурора, среди граждан Швеции не удалось установить подозреваемых, причастных к подрывам. Кроме того, преступление не было направлено против против безопасности королевства, общественной деятельности или иных правовых норм, что стало причиной завершения предварительного расследования.

В прокуратуре также отметили, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по "Северным потокам". "У нас было углубленное сотрудничество с расследованием, которое проводили власти Германии. В рамках этого правового сотрудничества мы смогли передать материалы, которые могут быть использованы как доказательства в расследовании ФРГ", — отметил Люнгквист.

Прокурор заключил, что шведская сторона больше не будет давать комментариев по расследованию дела "Северных потоков" в связи с секретностью.

Взрывы произошли в сентябре 2022 года на экспортных газопроводах, идущих в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности саботажа. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что повреждения на газопроводах невозможно оценить, а ремонт займет длительное время. Генеральная прокуратура России, в свою очередь, возбудила дело об акте международного терроризма.

В начале марта 2023-го газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что в Вашингтоне полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. Однако президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения вряд ли были в курсе готовившейся диверсии. В Кремле с сомнением отнеслись к такой версий, поскольку эта задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.