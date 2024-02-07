МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Слова о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом — это крайне опасная болтовня, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такой конфликт станет апокалипсисом и "концом всему". Медведев иронично прокомментировал "встречу" Байдена с покойным Миттераном

"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией". И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается", — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что причины таких заявлений вполне очевидны: западные страны, вместо решения внутренних социальный проблем, направляют огромные пакеты военной помощи "умирающей" Украине, объясняя это необходимостью готовиться к войне с Россией. По словам Медведева, таким образом западные политики "нагло врут" своим гражданам, вместо того, чтобы "говорить избирателям горькую правду, а не держать их за идиотов"

Как резюмировал зампредседателя Совбеза, в случае угроз со стороны НАТО Россия будет использовать для своей защиты баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. По его словам, этому есть основание, прописанное в российских военных доктринальных документах. "Если, не дай Бог, такая война (России с НАТО — ред.) случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ", — написал Медведев в своем Telegram-канале.