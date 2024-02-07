ТОКИО, 7 фев — ПРАЙМ. На аварийной АЭС "Фукусима-1" компании TEPCO в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов из оборудования по очистке радиоактивной воды, сообщило Центральное телевидение Фукусимы (FCT) со ссылкой на оператора электростанции. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует стандартам, заявили в МАГАТЭ

Как уточнялось, утечка была обнаружена в 9.00 (3.00 мск) 7 февраля сотрудником станции во время проведения технического осмотра оборудования. По словам сотрудника, были открыты 10 из 16 вентилей, которые должны быть закрыты.

По данным TEPCO, объем воды с содержанием радионуклидов, в том числе радиоактивных цезия и стронция, составляет 5,5 тонн, крупная часть воды успела впитаться в почву. Уточняется, что содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей.

В ТЕРСО отметили, что утечка произошла в зоне отселения, будут проведены работы по изъятию впитавшей воду почвы.

Ранее, в августе 2022 года, ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В общей сложности было осуществленно три таких сброса, еще один планируется провести в феврале. Всего за 2023 финансовый год, который закончится 31 марта, будет сброшено более 31 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.

На прошлой неделе МАГАТЭ обнародовала первый отчет после начала сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" и признала, что он соответствует международным стандартам.

TEPCO является японской электроэнергетической компанией, занимающей 118 место в Fortune Global 500. Предприятие набжает электроэнергией регион Канто, префектуру Яманаси и восточную часть префектуры Сидзуока.