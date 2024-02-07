МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия незамедлительно отреагирует, если Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сийярто рассказал, какие санкции из нового пакета не поддержит Будапешт

По словам Захаровой, Москва зафиксирует, чем это закончится. "Я думаю, что они получат соответствующее "вознаграждение" за любые ограничения. Мы будем реагировать незамедлительно, как и каждый раз", — сообщила дипломат.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что новый 13-й пакет антироссийских санкций будет носить "символический" характер. Однако, в Евросоюзе предложили ограничить передвижения российских дипломатов территорией страны, в которой они аккредитованы.

В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.