МАДРИД, 7 фев — ПРАЙМ. Новостное агентство EFE сообщает, что хакеры атаковали сайты различных испанских госучреждений в знак солидарности с протестами фермеров, проходящих в разных частях королевства. Власти Испании выделят протестующим фермерам до 269 миллионов евро

За атаками стоит российская, по утверждению EFE, группа "NoName057", которая взяла на себя ответственность на своей странице в социальной сети X и в Telegram-канале. Национальный криптографический центр Испании также приписывает эти действия группировке.

"Мы вновь отправились в Испанию, чтобы поддержать забастовки фермеров, которые по сообщениям местных СМИ, заблокировали десятки трасс по всей стране и требуют от властей не спонсировать преступный режим Зеленского, а решать внутренние проблемы", — говорится в сообщении в группы.

Несмотря на то, что "NoName057" поставила перед собой множество целей, ей пока удалось осуществить только две из них. Так, хакерам удалось на несколько часов заблокировать сайты парламента автономных сообществ Страна Басков и Наварра.

Испанские фермеры ранее на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля.

Во вторник в разгар демонстраций аграриев правительство Испании опубликовало предварительный список из почти 140 тысяч фермеров, которые получат до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи.

На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.

Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.