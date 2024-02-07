ООН, 7 фев — ПРАЙМ. Раскол в Совбезе ООН стал худшим за всю историю, орган в тупике из-за геополитических разногласий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Небензя назвал Вашингтон прямым соучастником удара по Ил-76

Он отметил, что СБ ООН, который является главной площадкой для решения проблем глобального мира, не в первый раз оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Однако, подчеркнул генсек, этот случай — худший за всю историю. По словам Гутерреша, мир вступил в эпоху хаоса.

"Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью. После десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за то, чтобы сделать свои ядерные арсеналы более быстрыми, скрытными и точными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения разрабатываются вне каких-либо рамок, создавая новые способы убить друг друга, а для человечества — уничтожить себя", — сказал генсек.

Гутерреш также добавил, что ситуация, при которой у Африки нет постоянного места в Совбезе, неприемлема.

Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.