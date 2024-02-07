МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Принятие Киевом закона о мобилизации грозит восстанием на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем You-Tube канале. "Его проблема". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского

"Закон примут. <…> Это приведет к тому, что народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению. <…> закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия", — сказал он.

По словам Старикова, закон о мобилизации не только подорвет доверие украинцев к властям, но и приведет к коллапсу ЖКХ, поскольку работников это сферы мобилизуют.

7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.