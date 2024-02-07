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"Закон Ньютона". На Украине раскрыли опасность закона о мобилизации
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Принятие Киевом закона о мобилизации грозит восстанием на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем You-Tube канале. "Закон примут. <…> Это приведет к тому,... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, мобилизация на украине, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Принятие Киевом закона о мобилизации грозит восстанием на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем You-Tube канале.
"Закон примут. <…> Это приведет к тому, что народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению. <…> закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия", — сказал он.
По словам Старикова, закон о мобилизации не только подорвет доверие украинцев к властям, но и приведет к коллапсу ЖКХ, поскольку работников это сферы мобилизуют.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.