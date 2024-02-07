МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, скорее всего, не даст Такеру Карлсону интервью из-за своей гордости. Такое мнение выразил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" политолог Сергей Разгуляев. "Его проблема". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин дал интервью американскому журналисту. беседа состоялась 6 февраля, публикация ожидается в ночь на 9 февраля по московскому времени.

Ранее Карлсон в видеообращении, размещенном в соцсети X, отмечал, что приглашал на интервью Владимира Зеленского. Ответа пока не было, добавлял он.

По мнению политолога, Карлсон хочет узнать мнение обеих сторон конфликта.

"Однако вряд ли гордость украинского лидера в принципе даст ему согласиться на беседу с американским интервьюером — он же поехал к Путину, а значит, на Украине уже автоматически получил статус "агента Кремля", — сказал Разгуляев. Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Как подчеркнул эксперт, с украинским лидером надо беседовать не как с главой страны, а как с актером без Оскара.

Он добавил, что Карлсон намерен донести до Америки альтернативную точку зрения.

"Это мнение, особенно мнение нашего президента, Карлсон хочет донести до западной общественности, которая кроме Зеленского больше ничего не видит и не слышит. Со всех экранов беспробудно звучат вздохи: "Бедная Украина, бедный Зеленский!", — пояснил Разгуляев.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.