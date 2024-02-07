КАИР, 7 фев — ПРАЙМ. Американская и британская авиация нанесла два удара по северу провинции Йемена Ходейде, рассказал агентству РИА Новости источник в местных органах власти. В Германии назвали последствия атак хуситов в Красном море

"Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море (к западу от Йемена)", — сообщил собеседник агентства.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.

На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

С 12 января 2024 года США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов на территории Йемена.