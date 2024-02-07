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США и Британия нанесли удары по йеменской провинции Ходейда
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Американская и британская авиация нанесла два удара по северу провинции Йемена Ходейде, рассказал агентству РИА Новости источник в местных органах власти. "Американские и... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, сша, великобритания, йемен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 7 фев — ПРАЙМ. Американская и британская авиация нанесла два удара по северу провинции Йемена Ходейде, рассказал агентству РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море (к западу от Йемена)", — сообщил собеседник агентства.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.
На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.
С 12 января 2024 года США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов на территории Йемена.