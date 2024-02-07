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В США раскрыли, что случилось с Карлсоном из-за интервью Путина
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Такер Карлсон, выразив желание взять интервью у президента России Владимира Путина, привлек внимание администрации США. за ним началась слежка. Об этом заявил журналист Клейтон... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, сша, такер карлсон, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Такер Карлсон, выразив желание взять интервью у президента России Владимира Путина, привлек внимание администрации США. за ним началась слежка. Об этом заявил журналист Клейтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.
По его словам, Такер Карлсон говорил о планах на беседу с российским лидером еще в прошлом году. Тогда за ним начало следить Агентство национальной безопасности США.
"Они этого не желали. Администрация Байдена и разведывательное сообщество не хотели, чтобы он делал такие интервью. Они шпионили за ним, а затем спровоцировали утечку его электронных сообщений", — рассказал Моррис.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В тот же день журналист разместил видеообращение в социальной сети X, в котором сообщил, что Белый дом два раза пытался сорвать интервью.