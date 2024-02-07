2024-02-07T23:59:51+03:00
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"Это немыслимо!" Во Франции возмутились санкциям ЕС против Карлсона
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Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона "немыслимо", необходимо встать на защиту свободы слова, написал в соцсети X лидер французской... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, такер карлсон, санкции, франция, флориан филиппо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 7 фев — ПРАЙМ. Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона "немыслимо", необходимо встать на защиту свободы слова, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
6 февраля Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позднее издание Newsweek сообщало, что ЕС может рассмотреть введение санкций против журналиста.
"Это подтвердилось и это немыслимо! ЕС рассматривает наложение санкций на журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным! Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и, возможно, другие ограничения", — отметил Филиппо.
На этом фоне политик призвал Францию выйти из Евросоюза и встать на защиту свободы слова.
В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение. Право "включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".