ПАРИЖ, 7 фев — ПРАЙМ. Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона "немыслимо", необходимо встать на защиту свободы слова, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Нужно настоящее интервью". Французы встали горой за Такера Карлсона

6 февраля Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позднее издание Newsweek сообщало, что ЕС может рассмотреть введение санкций против журналиста.

"Это подтвердилось и это немыслимо! ЕС рассматривает наложение санкций на журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным! Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и, возможно, другие ограничения", — отметил Филиппо.

На этом фоне политик призвал Францию выйти из Евросоюза и встать на защиту свободы слова.

В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение. Право "включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".