Сенатор США Уоррен призвала больше не давать "пустых чеков" Нетаньяху
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. США не должны предоставлять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пустые чеки после того, как ему не удалось добиться освобождения заложников палестинского движения ХАМАС, заявила американский сенатор Элизабет Уоррен.
"Премьер-министр Нетаньяху и его правое правительство не смогли добиться освобождения заложников и убили почти 30 тысяч палестинцев. Нетаньяху больше не будет (получать — ред.) пустых чеков. Нам необходимо наложить условия на оказание помощи, возобновить прекращение огня и продвигать мир посредством решения, предусматривающего существование двух государств", — написала Уоррен в соцсети Х.
В среду 7 февраля Нетаньяху не поддержал требования ХАМАС касательно сделки по прекращению огня в секторе Газа в ответ на освобождение заложников. Комментируя эту ситуацию, премьер подчеркнул, что только военное давление может помочь вернуть похищенных.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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