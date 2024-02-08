МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. США не должны предоставлять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пустые чеки после того, как ему не удалось добиться освобождения заложников палестинского движения ХАМАС, заявила американский сенатор Элизабет Уоррен. ХАМАС признал "некоторые ошибки" при атаке на Израиль

"Премьер-министр Нетаньяху и его правое правительство не смогли добиться освобождения заложников и убили почти 30 тысяч палестинцев. Нетаньяху больше не будет (получать — ред.) пустых чеков. Нам необходимо наложить условия на оказание помощи, возобновить прекращение огня и продвигать мир посредством решения, предусматривающего существование двух государств", — написала Уоррен в соцсети Х.

В среду 7 февраля Нетаньяху не поддержал требования ХАМАС касательно сделки по прекращению огня в секторе Газа в ответ на освобождение заложников. Комментируя эту ситуацию, премьер подчеркнул, что только военное давление может помочь вернуть похищенных.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.